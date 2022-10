Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox per questo weekend di sabato 8 ottobre e domenica 9 ottobre 2022. Cosa dicono gli astri? Non ci resta che scoprirlo grazie alle previsioni segno per segno svelate dal noto astrologo e volto popolare della tv e riprese anche da Leggo.it. Tutto ciò che occorre sapere su amore, fortuna e lavoro per i prossimi giorni.

Oroscopo Paolo Fox weekend 8 e 9 ottobre 2022: previsioni segni

Ariete: amore ancora turbolento nel fine settimana. Sabato sarà una giornata discreta grazie alla Luna in sestile ma Venere è ancora in opposizione e metterà in difficoltà le emozioni. Il lavoro va decisamente meglio con Giove, Saturno e Marte.

Toro: Luna favorevole nella giornata di domenica. Nei sentimenti non sarete tra i segni più romantici ma nonostante questo c’è grande sintonia con il partner. Nel lavoro eviterete errori grazie a Mercurio.

Gemelli: nel weekend i rapporti con il partner non saranno particolarmente affiatati. Grazie a Marte e Giove potreste avvicinarvi al successo che meritate.

Cancro: l’oroscopo di Paolo Fox consiglia di non dilungarvi in lamentele in amore in questo weekend. Cercate di capire dove sbagliate e ponete rimedio. Nel lavoro saprete come muovervi ma dovreste sempre considerare gli imprevisti.

Leone: fine settimana un po’ sottotono in partenza, soprattutto sabato in ambito amoroso. Il consiglio di Paolo Fox e degli astri è quello di dare più attenzioni al partner. Nel lavoro non sottovalutate le vostre mansioni.

Vergine: in amore periodo altalenante e nel weekend non andrà meglio. Che siate single o meno, cercate di prestare attenzione al vostro atteggiamento nei confronti della persona che vi piace. Buone idee nel lavoro.

Bilancia: weekend piacevole e ricco d’amore. Venere in congiunzione darà la giusta carica per vivere un rapporto armonioso e sereno. In merito al lavoro siete nelle condizioni per portare avanti i vostri progetti nel migliore dei modi.

Scorpione: sabato forse non sarà la giornata giusta per parlare d’amore ma domenica le cose andranno molto meglio. Sul lavoro al bando la pigrizia. Non datevi per vinti se nel lavoro alcuni progetti non decollano.

Sagittario: Giove e Saturno favorevoli, ma occhio a Mercurio e Marte che potrebbero togliervi un po’ di energie. In amore sarà un fine settimana valido per trascorrere del tempo con la persona che amate.

Capricorno: Venere in opposizione potrà portare discussioni in famiglia o col partner. Cercate il dialogo senza però essere scontrosi. Nel lavoro, Giove in opposizione potrebbe rallentarvi.

Acquario: l’oroscopo di Paolo Fox è molto favorevole per il fine settimana, soprattutto in ambito amoroso. La giornata di sabato potrebbe essere davvero favorevole se siete single. Ottima energia nel lavoro.

Pesci: state recuperando terreno in amore ma la vostra relazione di coppia non è ancora particolarmente affiatata. Mantenete la calma sul lavoro: questo vi permetterà di portare a termine i vostri programmi.