Mancano pochi giorni alla fine dell’anno e l’oroscopo di Paolo Fox ci anticipa quello che accadrà nell’ultima settimana di questo 2022 che stiamo per lasciarci alle spalle. Le previsioni per tutti i segni dello zodiaco arrivano direttamente dal settimanale DiPiù Tv e contengono i consigli per il weekend e per l’ultima settimana dell’anno.

Oroscopo Paolo Fox fine 2022: ecco le previsioni

Per il suo oroscopo di fine 2022, Paolo Fox ha stilato la sua personale classifica dando un voto ai vari segni: difficile, sufficiente, discreta, buona o fantastica. Vediamo a seguire quali sono le previsioni per tutti i segni zodiacali, da sabato 24 a venerdì 30 dicembre 2022.

Ariete: settimana discreta in arrivo. Per chi è in coppia il cielo sarà nervoso ma solo per poche settimane, mentre nel lavoro il periodo fa dimenticare il passato difficile.

Toro: la settimana si prospetta fantastica. Le coppie che hanno discusso potranno avere maggiori speranze mentre per il lavoro gli ultimi giorni del 2022 si annunciano proficui.

Gemelli: secondo l’oroscopo di Paolo Fox la settimana si prospetta buona. Le coppie in questa fine di 2022 potranno fare una revisione delle cose da impostare, mentre nel lavoro sarà il momento di fare il punto della situazione.

Cancro: settimana discreta; le coppie forti non avranno problemi ma cercano un po’ di tranquillità. Nel lavoro c’è chi vorrà ricevere qualcosa in più.

Leone: settimana buona; meglio allontanare inutili gelosie nella vita di coppia, mentre nel lavoro le stelle promettono qualcosa in più.

Vergine: settimana buona; in amore sarà facile mettere in chiaro una serie di situazioni mentre nel lavoro meglio curare gli affari.

Bilancia: settimana discreta; le coppie che hanno discusso potranno risolvere i problemi, mentre nel lavoro si è reduci da un periodo di pesanti cambiamenti.

Scorpione: l’oroscopo di Paolo Fox per questo finale di 2022 annuncia una buona settimana. In amore c’è la possibilità di ragionare meglio, mentre la situazione economica appare sotto stress.

Sagittario: settimana buona; le coppie che per anni sono state indecise potrebbero prendere una scelta definitiva, mentre nel lavoro è in arrivo un impegno importante.

Capricorno: i nati sotto questo segno avranno una settimana fantastica. Gli incontri di questo finale di 2022 saranno importanti mentre nel lavoro i più testardi potrebbero aver già ricevuto una buona proposta.

Acquario: buona settimana; emozioni sincere per le coppie in questa fine dell’anno mentre nel lavoro la Luna sarà nel segno a Natale.

Pesci: settimana fantastica; le coppie più fortunate pensano ad un figlio, mentre nel lavoro è il momento di pensare al futuro.