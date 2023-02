Nel corso della prima serata di ieri, giovedì 9 febbraio, il Grande Fratello Vip si è scontrato con la terza serata di Sanremo 2023 che ha tracciato anche la prima classifica generale delle 28 canzoni in gara. Orietta Berti, nonostante il suo ruolo di opinionista da Signorini, non si è persa il Festival tanto da commentarlo in diretta.

Orietta Berti commenta Sanremo 2023 mentre si trova al GF Vip

Orietta, durante la diretta del GF Vip, ha piazzato dei cuoricini al post Instagram di TV Sorrisi che ha condiviso un contenuto su Lazza. Proprio il rapper ha recentemente parlato della Berti intervistato da Davide Maggio:

Se è vero che ho scritto ad Orietta Berti perché aveva sbagliato il mio nome chiamandoti Lazzo? Verità. Non è l’unica tra l’altro. Mi dà fastidio quando mi sbagliano il nome, soprattutto oggi che ho fatto un determinato numero di cose. Orietta Berti la perdoniamo perché è un mito, le mandiamo un bacione grande, con lei non me la posso prendere.

L’opinionista del Grande Fratello Vip ha commentato pure un post dell’account ufficiale di Sanremo: inutile dire che questi movimenti social sono diventati virali nel giro di un attimo.

I pronostici di Orietta

“Sulla carta possono vincere Mengoni, Giorgia e anche Ultimo, altrimenti si arrabbia”, ha scherzato Orietta Berti intervenuta in onda a Rtl 102.5 con Massimo Giletti e Luigi Santarelli.