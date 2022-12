Nel corso dell’ultima puntata del GF Vip, Oriana Marzoli aveva citato Stefano De Martino, attuale compagno di Belen Rodriguez. Il motivo era legato al paragone tra l’ex ballerino e Antonino Spinalbese, a sua volta ex dell’argentina. Un confronto che, secondo Oriana, vedrebbe vincere a mani basse proprio Stefano.

Oriana sfida Belen Rodriguez e lancia una battutina su De Martino

Da donna ferita dopo l’evidente due di picche di Antonino, Oriana non si è data per vinta ed in attesa di potersi consolare con un bel palestrato, a Ginevra Lamborghini, prima della sua uscita aveva detto di essere felice di averlo respinto. Al fine di enfatizzare il suo punto di vista aveva aggiunto:

Adesso capisco Belén. L’ho sempre capita perché Stefano è strafigo. Se paragoni un po’, lei gli ha fatto ‘Ciao, torno con il mio ex’.

La sua reazione era stata mostrata in puntata anche ad Antonino. Nelle ultime ore, intanto, Oriana è tornata sull’argomento De Martino, sferrando una serie di battute alle quali, questa volta, a dover prestare attenzione potrebbe essere Belen e non più Antonino.

Tutto sarebbe accaduto nel corso della “Bastard Battle” tra Oriana e Daniele Dal Moro nel corso della quale i due Vipponi si sono sfidati a colpi di sarcasmo. E’ stato Daniele a rendersi autore di una battuta niente male che si è rifatta al paragone sollevato in puntata dall’inquilina: “Non è colpa mia se ti sei beccata Antonino invece di De Martino”.

Oriana ha prontamente replicato: “Solo perché non mi ha ancora conosciuta”. Una battuta che metterebbe in guardia, indirettamente, la stessa Belen Rodriguez e che molto probabilmente sarà ripresa nella prossima puntata del GF Vip.