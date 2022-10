Strano ma vero. Gegia è laureata in psicologia e regolarmente iscritta all’Ordine degli Psicologi. Dopo le parole utilizzate per definire lo stato di salute di Marco Bellavia al Grande Fratello Vip, qualcosa potrebbe – giustamente – cambiare.

L’Ordine degli Psicologi del Lazio ha aperto un’istruttoria rendendo complessa la posizione di Gegia, attuale concorrente del Grande Fratello Vip.

L’agenzia Dire oggi riporta:

Sono state inviate all’Ordine diverse segnalazioni da parte di privati cittadini turbati dal comportamento della psicologa e per questo, come da prassi, verrà aperta un’istruttoria. La finestra di tempo per questo genere di decisioni è ampia e prevede “vari mesi”, nei quali la Commissione dovrà valutare il caso che, ribadisce l’Ordine, “verrà sicuramente affrontato”.