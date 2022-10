La vicenda di Marco Bellavia e le sue fragilità emerse in maniera dirompente nella Casa del GF Vip, a dispetto dei suoi inquilini, fuori non hanno lasciato affatto insensibili ma anzi hanno contribuito a smuovere qualcosa di forte. Sono stati numerosi i volti noti che si sono espressi su quanto accaduto, esprimendo solidarietà nei confronti dell’ex Vippone.

Marco Bellavia, ex collega di Bim Bum Bam interviene

Come spiegato da Alfonso Signorini ieri sera in diretta tv, Marco Bellavia starebbe tutt’altro che bene in questo momento. In pochi, tra i suoi ex coinquilini, hanno riservato parole di affetto nei suoi confronti o mandato un messaggio di scuse o semplicemente di incoraggiamento.

A farlo però ci ha pensato una sua ex collega, che chi ha la mia età ricorderà certamente nel corso delle puntate di Bim Bum Bam con protagonista Bellavia. Lei è Carlotta Brambilla, la quale proprio in queste ore ha rotto il silenzio con un post social molto intenso:

Oggi mi sono svegliata con un senso di smarrimento, di vergogna… questo siamo diventati, persone insensibili, dure, pronte a fare branco pur di rimanere a galla?!!! Non scagliamoci contro le persone ma iniziamo a riflettere seriamente sulle nostre miserie… nella casa tutto viene amplificato ma tutti noi facciamo parte di quella feccia schifosa che è diventata L’ umanità!!! Che sia da monito questa bruttissima pagina di tv a tutti noi per riflettere su dove stiamo andando! Ieri sera ho pianto, per Marco ma anche per me … per come ci siamo ridotti! Cambiare si può. Si deve! Marco ti voglio bene… da ragazzini mi stringevi la mano, ora sono io che te la stringo forte forte.

Ieri sera Carlotta non è stata la sola a piangere e continuo a stupirmi della mancanza di sensibilità ed empatia nella Casa, sui social e nella vita reale. Siamo davvero diventati questo?