Eliminato Isola dei Famosi 2024: chi vuoi salvare tra Artur, Greta e Aras? Il SONDAGGIO, vota!

Chi vuoi salvare tra Artur, Greta e Aras? Sono loro i tre nuovi nominati al termine della nona puntata dell’Isola dei Famosi 2024 andata in onda ieri sera, domenica 19 maggio su Canale 5. In fondo alla pagina, il nostro sondaggio.

Eliminato Isola dei Famosi 2024: chi vuoi salvare? Il sondaggio

Artur Dainese, Greta Zuccarelloe Aras Şenol sono i tre naufraghi finiti in nomination nella nona puntata dell’Isola dei Famosi 2024.

Dopo l’eliminazione di Valentina Vezzali si sono svolte le nuove nomination che vedono ora a rischio i tre naufraghi. Artur Dainese e Greta Zuccarello i nomi indicati dal gruppo, mentre Aras Şenol è stato scelto dalla leader della puntata Karina Sapsai.

Il meno votato tra loro sarà eliminato nel corso della prossima puntata, in onda mercoledì 22 maggio, come sempre in diretta su Canale 5.

In fondo alla pagina sarà presente il sondaggio di Blogtivvu.com che permetterà di farci un’idea generale sulle preferenze dei nostri utenti: buon voto!