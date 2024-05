Nuovo eliminato all’Isola dei Famosi: Samuel il preferito, percentuali e nominati, puntata del 19 maggio

Nella prima serata di domenica 19 maggio è andata in onda una nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2024, durante la quale abbiamo assistito ad un nuovo concorrente eliminato. Come da tradizione non sono mancate le consuete nomination, in vista della prossima puntata di mercoledì 25 maggio. Ecco cosa è successo.

Isola dei Famosi: chi è stato eliminato nella nona puntata

Durante la nona puntata abbiamo scoperto chi è stato il concorrente eliminato al termine del televoto sul quale si è espresso il pubblico da casa. Samuel Peron continua ad essere il preferito, mentre ad avere la peggio è stata Valentina Vezzali, rimproverata anche dalla conduttrice Vladimir Luxuria, che l’ha accusata di avere un atteggiamento infantile.

Alvina, Artur Dainese, Khady Gueye, Samuel Peron e Valentina Vezzali erano i naufraghi finiti al televoto nel precedente appuntamento dell’Isola.

Il primo a salvarsi è stato Samuel. Con l’apertura di un televoto flash sono salvate anche Khady e Alvina, mentre tra Artur e Valentina, quest’ultima è risultata la meno votata e quindi l’eliminata della puntata.

Ecco quali sono state le percentuali del televoto: Samuel è stato il preferito con il 40% dei voti. Al televoto flash Alvina si è salvata con il 9% dei voti, Artur con il 10%, Khady con il 39 e Valentina, la più votata per l’eliminazione, è uscita con il 42% dei voti.

Le nomination

Durante la nona puntata abbiamo assistito alle nuove nomination che si sono svolte come segue:

Edoardo Stoppa ha nominato Artur

Samuel Peron ha nominato Artur

Edoardo Franco ha nominato Greta

Greta Zuccarello ha nominato Artur

Artur ha nominato Greta

Matilde Brandi ha nominato Linda

Dario ha nominato Edoardo Stoppa

Khady ha nominato Aras

Linda ha nominato Aras

Aras ha nominato Artur

A finire al televoto sono stati: Artur, Greta e Aras (nominato dalla leader Karina). Chi sarà il nuovo eliminato?