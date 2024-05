Signorini cerca i nuovi concorrenti del Grande Fratello: “Vorrei conoscervi un po’ meglio”

Tra poche settimane inizierà ufficialmente la stagione estiva, la Alfonso Signorini e la grande macchina del Grande Fratello non hanno alcuna intenzione di fermarsi. In queste ore, infatti, hanno preso ufficialmente il via i nuovi casting per la prossima edizione del reality show più conosciuto della tv.

Signorini cerca i nuovi concorrenti del Grande Fratello: al via i casting

Il Grande Fratello si prepara così a tornare con una nuova edizione a partire dalla prossima stagione televisiva, e Alfonso Signorini, riconfermato alla guida del reality, è attivamente a caccia dei prossimi nuovi concorrenti che saranno ospitati nella spiatissima Casa.

L’ultima edizione si è conclusa solo due mesi fa ed alcuni dei protagonisti continuano ancora oggi a far parlare di sé. Per la prima volta, nell’ultima edizione, abbiamo assistito alla presenza di personaggi famosi e persone comuni ed a quanto pare questa potrebbe essere la formula scelta anche per la prossima stagione.

Insieme ad Alfonso Signorini ritroveremo anche l’ultima opinionista, la giornalista Cesara Buonamici. In attesa di conoscere i nomi ufficiali dei concorrenti, il padrone di casa ha deciso di annunciare in prima persona l’avvio dei casting, lanciando un appello a coloro che decideranno di candidarsi alla nuova edizione del Grande Fratello e svelando le sue intenzioni in merito:

Ciao a tutti! Quest’anno vorrei conoscervi un po’ meglio. Scrivetemi in Direct Message: un breve profilo con quelle che ritenete essere le cose importanti da sapere di voi. Si comincia sempre così…. Vi aspetto e …buona fortuna a tutti!!!