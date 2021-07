Olimpiadi, atleta scambiata per Lady Gaga: l’incredibile somiglianza!

La popstar Lady Gaga è approdata a Tokyo in occasione delle Olimpiadi? In realtà no: lei si chiama Julyana Al-Sadeq ed è una atleta giordana di taekwondo, medaglia d’oro ai Giochi asiatici del 2018. Alle Olimpiadi di Tokyo 2020 è stata eliminata agli ottavi di finale (categoria 67 kg) dalla brasiliana Milena Titonelli.

Olimpiadi, atleta scambiata per Lady Gaga: la somiglianza

L’atleta è recentemente finita sotto i riflettori per un altro aspetto per differente dalle sue performance sportive, ovvero per via di una clamorosa somiglianza alla celebre pop star Lady Gaga.

In particolare uno scatto fotografico nell’ultimo incontro ha evidenziato la sorprendente somiglianza tanto da diventare virale sui social, come sottolineato dal Corriere dello Sport.

Gli attenti utenti del web non hanno potuto fare a meno di notare la grande similarità tra il volto dell’atleta della Giordania e la cantante ed attrice di House of Gucci.