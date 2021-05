Drusilla Gucci dopo l’Isola dei Famosi si è lasciata intervistare tra le pagine dell’ultimo numero di Chi Magazine, smentendo il gossip con Damiano David, leader dei Maneskin, e parlando del film con Lady Gaga e il suo cognome importante.

Quanto pesa il cognome Gucci sulle mie spalle? Zero. Mai calcolato più di tanto. E’ un cognome che fa parte della superficie. Io non mi sono mai sentita l’eletta o la privilegiata rispetto agli altri.

Più che altro odio quelli che si avvicinano per il mio cognome e non per conoscere me: ma li sgamo subito. Li fiuto. Sono molto diffidente. Al primo “ciao” lo capisco. Sono macabra nell’animo, ma ho anche una parte romantica: nascosta, ma c’è.