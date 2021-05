Drusilla Gucci, ex naufraga dell’Isola dei Famosi, si è raccontata tra le pagine del settimanale Chi, intervistata da Gabriele Parpiglia, durante la quale si è raccontata svelando alcuni aspetti finora non emersi. E tra le varie rivelazioni ha voluto anche commentare il gossip sul suo presunto flirt con Damiano dei Maneskin.

Drusilla Gucci si definisce un “introversa” che “godo quando scrivo”. Oltre alla passione per le ossa ed i gatti (ne ha ben 15!), la sua fedina penale è assolutamente splendente. Niente coma etilico, né arresti o orge.

C’è però una cosa che a Drusilla Gucci non è andata particolarmente giù ed anzi ha colto l’occasione per fare una rettifica:

Era stato Dagospia a lanciare il gossip nei giorni scorsi:

Si dice che la nobile ragazza abbia avuto una simpatia per Damiano, il leader dei Maneskin: entrambi in effetti sono molto dark: lei colleziona teschi e ha fatto amicizia sull’Isola con il cromatologo Ubaldo Lanzo che le ha promesso di vedersi al loro ritorno davanti a un Bloody Mary. Roba da Dario Argento.

A proposito della sua vita sentimentale, la giovane ha smentito che la notorietà le abbia portato corteggiatori famosi:

Macchè! Ho avuto poche storie e non con personaggi conosciuti, per carità! Ho avuto tre storie lunghe e una convivenza in California, quando ho vissuto negli States un anno. Mma ora il mio animo romantico, quello nascosto, aspetta un amorre ‘disinteressato’ al mio cognome.