Svelato il presunto cachet di Drusilla Gucci all’Isola dei Famosi

Quale è il compenso percepito da Drusilla Gucci nel corso de L’isola dei Famosi che la vede tra le protagoniste? Secondo il sito Bigodino.it, il suo cachet non sarebbe nemmeno così male.

Tuttavia, in quanto erede della storica casa di moda, si suppone che la sua eredità non sia di poco conto. A quanto pare, però, alcune indiscrezioni confermano che la Gucci partecipa a L’Isola dei Famosi ricevendo un cachet settimanale compreso tra 5.000 e 7.000 euro. Tuttavia, come già accennato, si tratta di gossip e non ci sono conferme da parte dell’ereditiera.

Sarà vero?

Nel frattempo di Drusilla Gucci si è parlato molto in queste settimane per un ipotetico flirt del passato con Damiano David, leader dei Maneskin.

Proprio per quanto riguarda l’uomo ideale della naufraga de L’isola dei Famosi, lei stessa ha dichiarato:

Ho un debole per gli uomini che svolgono lavori manuali. Non so perché, è un concetto che un po’ che si lega alla primitività, all’uomo che deve proteggere la donna, io c’ho l’idea che se scatta l’apocalisse deve essere in grado di costruire un rifugio, cacciare e tutto questo genere di cose, un po’ come un demiurgo.