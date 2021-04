La vita sentimentale di Damiano David, leader dei Maneskin, continua ad appassionare gli amanti del gossip. Attualmente il cantante sarebbe felicemente in coppia con una bellissima modella ma nel suo passato ci sarebbe stata addirittura un’attuale naufraga dell’Isola dei Famosi: Drusilla Gucci.

Damiano dei Maneskin e Drusilla Gucci: il gossip

A svelare qualcosa in più sulle faccende sentimentali del leader dei Maneskin è stato Ivan Damiano Rota per Novella 2000 che ha raccontato di un interesse passato del cantante per Drusilla Gucci, attuale naufraga dell’Isola dei Famosi.

Ad aver unito il cantante a Drusilla sarebbe stato il loro amore comune per il mondo dark ma purtroppo non abbiamo altri dettagli in merito. Ecco cosa scrive in merito Ivan Damiano Rota per Novella 2000 (fonte Dagospia):

Si dice che la nobile ragazza abbia avuto una simpatia per Damiano, il leader dei Maneskin: entrambi in effetti sono molto dark: lei colleziona teschi e ha fatto amicizia sull’Isola con il cromatologo Ubaldo Lanzo che le ha promesso di vedersi al loro ritorno davanti a un Bloody Mary. Roba da Dario Argento.