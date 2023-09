Nuovo concorrente del Grande Fratello: Giampiero Mughini intervistato dal Corriere della Sera, ha confermato il suo ingresso nella Casa svelando quando accadrà e cosa porterà dentro il loft di Cinecittà.

“È vero che adesso vado al Grande Fratello? Sì. Entro nella casa tra un paio di settimane. Senza cellulare e senza orologio. Porto la mia salsa per condire quella pietanza”, ha affermato Mughini alla testata giornalistica.

Spazio poi, per l’odierna politica italiana, a cominciare dalla Presidentessa del Consiglio Giorgia Meloni ed Elly Schlein:

Me la trovai davanti la prima volta che avrà avuto diciotto anni: non sbagliò una parola. Pure al governo ha iniziato bene; poi si è ingarbugliata. Anche a causa della sua squadra: se giocasse a calcio, sarebbe in serie C. Se voterò Meloni o Schlein? Certo non la Schlein. Nulla in lei mi suona, tranne qualche sillaba che mi ricorda tempi remotissimi. Se mi chiedessero di andare a cena con la Schlein o con Vannacci, sceglierei il generale.

Perché? Non mi pare uno sciocco. Non per il libro, ma perché ha avuto un comando di uomini in zona di guerra.