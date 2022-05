Nuovi naufraghi Isola dei Famosi 2022: tutto quello che sappiamo. Il reality show condotto da Ilary Blasi proseguirà fino al 27 giugno. Alla finale, quindi, manca circa un mese e mezzo e, secondo le indiscrezioni della rete, potrebbero fare il loro ingresso tre nuovi concorrenti.

Nuovi naufraghi Isola dei Famosi: ecco ciò che sappiamo

Secondo Deianira Marzano, all’Isola dei Famosi ci potrebbero essere tre nuovi ingressi. “Tre uomini, prossimamente…”, ha fatto sapere su Instagram.

A quanto pare, uno di questo potrebbe essere pure Luca Daffrè, ex di Uomini e Donne e Temptation Island.

Ma non finisce qui, secondo l’appassionata di gossip, in Honduras potrebbe arrivare pure Pamela Petrarolo, ex di Non è la Rai che si troverebbe, proprio in questo momento, in quarantena.

Staremo a vedere cosa accadrà!

