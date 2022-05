Su Playa Sgamada si continua a discutere degli avvenimenti accaduti durante la diretta dell’Isola dei Famosi ed Estefania ha confessato di essere d’accordo con la scelta di Laura di dare il bacio di Giuda a Roger nonostante la relazione che li unisce (che pare fortemente in discussione).

Estefania lascia Roger all’Isola dei Famosi: “Vaffancul*, non sei leale!”

“Roger, giustamente, fa la sua strategia. Lui vuole vincere. Io te lo dico in faccia quello che penso. Io gli ho dato il bacio di Giuda. Per me sta giocando dal primo giorno. Finge un amore vero per andare avanti. Te lo dico guardandoti negli occhi, ma questo a me non interessa”, sono state le parole della moglie di Clemente Russo.

Estefania ha confessato a Laura di sentirsi ferita dal comportamento di Roger:

Sono rimasta male per tutta la situazione. Sono incaz*ata nera. Tutte le cose che mi hai raccontato, ha deluso Beatriz. Ha ferito due donne. Io ero davvero presa e volevo conoscerlo fuori. Per fortuna che non sono innamorata. Per me la lealtà è una cosa sacra. Mi ha deluso tantissimo e non è stato leale neanche con il gruppo. Dopo questa, Roger vaffanc*ulo.

Roger single senza saperlo…

