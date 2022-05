Dopo Blind pure Guendalina Tavassi è finita in infermeria. Nel corso del daytime dell’Isola dei Famosi, un comunicato ha annunciato la lontananza della naufraga per via di alcuni accertamenti medici.

Isola dei Famosi: Guendalina Tavassi finisce in infermeria con Blind

Nel corso della precedente puntata, Alvin ha subito svelato per quale motivo Blind era assente: “Da ieri è nella nostra infermeria, non è stato bene in questi giorni e il malore è dovuto a un’infezione cutanea, ho parlato con i dottori e preferiscono tenerlo lontano per tre giorni dal sole e dall’acqua salata”.

Anche Guendalina ha avuto bisogno dei medici. Ed oggi, durante il nuovo appuntamento in onda su Canale 5, è comparsa la scritta: “Blind e Guendalina Tavassi sono momentaneamente assenti per accertamenti medici”.

In merito è intervenuto anche Federico Perna, fidanzato della Tavassi:

Sono stato avvisato ma nulla di grave. Speriamo che tra qualche giorno si riprenda.

Video e tweet sull'argomento

