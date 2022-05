Secondo le pillole di gossip presenti su Dagospia, Ilary Blasi e Alvin sarebbero ai ferri corti. Ed infatti, durante le varie puntate dell’Isola dei Famosi, il pubblico ha notato una certa freddezza tra i due.

“Alvin e Ilary Blasi non si sopportano più”, il retroscena dall’Isola dei Famosi

Ilary Blasi e Alvin, inviato dell’Isola dei Famosi, non si sopportano più. Ieri sera lui le ha chiesto di spiegare le prove visto che interviene troppo nei suoi discorsi. Tentativi in corso per ricucire i rapporti tra i due.