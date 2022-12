Nuovi concorrenti nella Casa del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini ospite di Casa Chi, ha svelato alcuni croccantissimi retroscena sugli ingressi imminenti.

Nuovi concorrenti al Grande Fratello Vip, gli spoiler di Signorini

Chi mi piacerebbe dentro il GF Vip come regalo di Natale? Ci saranno tante sorprese assolutamente inaspettate. Ci saranno nuovi ingressi di concorrenti proprio durante le puntate pre e post natalizie e saranno anche parecchi. E poi ci saranno tante sorprese, due strepitose che mi sono proprio coccolato giorno per giorno e divertiranno molto i nostri amici a casa ed una arriva dall’altra parte dell’oceano ed in questo momento è ancora lì. Ci sono delle new entry molto interessanti.

Le altre indiscrezioni

A quanto pare, secondo ciò che riferisce Alessandro Rosica (Investigatore social), a breve dovrebbe entrare Fariba Tehrani (ma non solo).

La frizzantissima mamma di Giulia Salemi dovrebbe fare il suo ingresso il prossimo lunedì sera (12 dicembre) insieme a Ginevra Lamborghini (attualmente in quarantena).

Insieme a Fariba e Ginevra dovrebbero entrare anche Milena Miconi e Manuela Villa.

Dopo la sua visita a Giaele De Donà, in molti stanno anche sperando che Taylor Mega possa entrare come ospite, esattamente come accadrà con la Lamborghini.

Chi ha rifiutato

Tra gli altri concorrenti che avrebbero potuto varcare la porta rossa del GF Vip, emergono Alex Belli, Angela Melillo e Arianna David (tutti e tre hanno rifiutato).