GF Vip, nuovo concorrente in arrivo: Giulia Salemi in difficoltà, l’indiscrezione

Prima di Natale potrebbe arrivare un nuovo concorrente al GF Vip? E’ questa l’ultima indiscrezione svelata da Investigatore Social, ovvero Alessandro Rosica. Stando a quanto in sua conoscenza, si tratterebbe di un volto noto, soprattutto a Giulia Salemi.

GF Vip, nuovo concorrente nella Casa?

Secondo l’esperto di gossip sui social, il nuovo concorrente del GF Vip pronto a varcare la fatidica Porta Rossa del reality show condotto da Alfonso Signorini risponderebbe al nome di Fariba Tehrani, ovvero la mamma di Giulia Salemi.

Al momento si tratta di una mera indiscrezione da prendere con le doverose distanze, ma se così fosse si tratterebbe di un nome “bomba”, sia per via della reazione che questo potrebbe avere fuori dalla Casa da parte dei “Prelemi”, ma anche dentro la dimora di Cinecittà.

Giulia inoltre, la “bastardina” del GF Vip come la chiama affettuosamente Alfonso Signorini, potrebbe ritrovarsi in difficoltà. L’ex Vippona, infatti, ricopre un ruolo importante nell’attuale edizione del reality in quanto è chiamata a leggere dallo studio i tweet indirizzati ai concorrenti nella Casa.

Presto, dunque, potrebbe ritrovarsi a leggere anche quelli destinati alla madre che, secondo Rosica, sarebbe già in quarantena in vista del suo ingresso che dovrebbe accadere nella prossima puntata di lunedì 12 dicembre.