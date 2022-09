Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli stanno insieme? Il ballerino ha finalmente rotto il silenzio e dopo i pettegolezzi sul conto dei due ex protagonisti di Amici 21, è stato proprio Nunzio a spiegare qual è attualmente la situazione tra loro.

Ospite di Lorella Cuccarini, il 19enne Nunzio si è raccontato a cuore aperto nel corso del programma web della conduttrice e prof di Amici, “Dimmi di te”. Dopo essere stato pizzicato mano nella mano con Cosmary, ex di Alex Rina, Nunzio ha finalmente rotto il silenzio. Ecco quali sono state le sue parole come ripreso dalle colleghe di IsaeChia.it:

Dell’amore non mi va di parlarne perché sono scettico, ero un po’ scettico sull’argomento però ad oggi, per l’esperienza che sto vivendo, posso dirti che è bello cioè è tutto nuovo, è una cosa più grande di noi purtroppo. Quando tu vuoi bene ad una persona nella vita penso che non c’è niente di più bello e vero. E soprattutto è ancora più bello quando è inaspettato. Quando arriva dal nulla dici “aspetta un attimo” però non lo puoi controllare. La situazione è questa.

Nunzio ha poi parlato anche dei rapporti con Raimondo Todaro che ha avuto modo di ritrovare proprio nel talent di Maria De Filippi e con il quale il legame è diventato più solido.

Oggi il ballerino ha ammesso di sentirsi con quasi tutti i suoi ex compagni ed ha riservato parole molto importanti alla padrona di casa del talent:

Maria per me è stata come una madre. Lì dentro mi ha proprio fatto sentire a casa e per me casa è la cosa più importante. Ho ritrovato in lei la figura di mamma e lei mi tranquillizzava quando avevo i momenti sù di giri. Lei si collegava e mi spiegava perché avevo quei momenti. Maria ha un talento. Io spero che continuerà così anche per la nuova classe che si formerà. Noi ragazzi abbiamo bisogno di gente come lei, che è alla portata di tutti, semplice.