Da giorni, il gossip di fine estate è solamente uno: Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli beccati insieme. Gli ex volti di Amici 22, pizzicati mano nella mano, hanno involontariamente ufficializzato la loro storia d’amore.

Nunzio e Cosmary, lui non voleva “ufficializzare”: ecco per quale motivo

Nel frattempo, un altro indizio utile ce l’aveva “regalato” proprio Alex Wyse. L’ex fidanzato di Cosmary, dopo le prime indiscrezioni, aveva deciso di smettere di seguire sui social sia la ballerino che il danzatore di latino americano.

Dopo l’ultima paparazzata dei fan, secondo ciò che riferisce Deianira Marzano, Nunzio non avrebbe gradito la pubblicazione delle foto e sarebbe alla ricerca del “colpevole”:

Ma io voglio dire a questo Nunzio, che stava mano nella mano con Cosmary ieri, come mai fermi tutta la gente e vuoi fare la ricerca di chi è che ti ha fatto la foto? Voi siete personaggi pubblici. Stavate mano nella mano, ma che ci sta di male? Ma poi io dico una cosa così bella, uno la vuole tenere nascosta? Perché non la vuole far sapere in giro?