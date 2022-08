Cosmary e Nunzio stanno insieme: arriva la conferma, web in “tilt”

Non ci sarebbero più grossi dubbi: dopo segnalazioni, spifferi di gossip e correnti d’aria fredda, Cosmary Fasanelli e Nunzio Stancampiano sono stati beccati mano nella mano, confermando la loro relazione dopo la fine di Amici 22.

“Una fan ha beccato Nunzio e Cosmary di Amici, mano nella mano, insieme. Quindi sono una coppia…”, fa sapere Deianira Marzano postando le foto sul suo profilo di TikTok.

I due, nel corso di queste settimane, non hanno mai confermato ma nemmeno smentito. Alex Wyse, dopo l’uscita dei primi gossip, ha tolto il “segui” su Instagram ad entrambi: ci sono più dubbi ormai? Noi crediamo di no.

Mi dispiace che a volte si parla senza conoscere la realtà dei fatti dal principio. Io sono sempre la stessa persona che avete conosciuto. Sono trasparente e forse questo è sia un mio pregio che un mio difetto, perché a volte vorrei riuscire ad essere come altri. Un po’ più furba e far vedere le cose come è più conveniente per la persona ma non è da me.

Spero che chi mi segue lo faccia per il mio percorso artistico e per la persona che sono, che va oltre le questioni private sentimentali di cui non conoscete gli avvenimenti. Comunque vada, vi voglio bene sempre! E pensando alle cose per me più importanti, ci saranno tante novità lavorative. Baci e buon ferragosto a tutti.