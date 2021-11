Nel corso dell’appuntamento consueto con Casa Chi, l’autore del Grande Fratello Vip ha svelato una indiscrezione sul cast. All’inizio, per l’ingresso in gioco, erano in ballottaggio Nicola Pisu e Matteo Cambi.

GF Vip, al posto di Nicola Pisu doveva entrare Matteo Cambi?

Fino all’ultimo c’è stato un ballottaggio tra Nicola Pisu e Matteo Cambi, due storie molto simili. – ha affermato l’autore del GF Vip – Due storie di caduta e di rinascita ed a me spiace molto che, lo dico da telespettatore, sia entrato Pisu che credo non abbia dato nulla al programma e non Matteo e questo lo dico da suo amico, fan e anche da autore.

Nicola Pisu non ha dato nulla al programma?

E tutte le dinamiche messe in piedi insieme a Miriana Trevisan le ha fatte qualcun altro?

Matteo Cambi, l’ho visto anni fa all’Isola dei Famosi ed è durato come un gatto in tangenziale, quindi, personalmente credo che non abbia molto da offrire ai reality show: voi che ne pensate?

Nicola parla del bullismo