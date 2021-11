Nicola Pisu parla del suo amore “a senso unico” per Miriana Trevisan

Nicola Pisu domani pomeriggio sarà ospite di Verissimo da Silvia Toffanin. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip racconterà pure del suo amore (a senso unico) per Miriana Trevisan, conosciuta proprio all’interno della Casa.

Nicola ha raccontato pure di essere stato vittima di bullismo:

Al liceo venivo bullizzato perché ero timido. Mi sputavano addosso e mi picchiavano. Tornavo a casa piangendo, ma non avevo il coraggio di dirlo a nessuno. Avevo voglia di scomparire. Pregavo che non mi accadesse niente di grave. Provavo vergogna. A mia mamma ho raccontato tutto questo solo qualche mese fa.

E per quanto riguarda il tunnel della droga, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip racconta:

Frequentavo persone più grandi di me. Mi era mancata una figura paterna e cercavo dei punti di riferimento che non avevo. Nella mia fragilità mi sono fatto trascinare. Inizialmente non volevo farlo ma per stare nel gruppo alla fine ci sono cascato. Nel tempo è diventata una dipendenza vera e propria.

Stavo tra la vita e la morte. A volte per esasperazione mia mamma mi diceva che avrebbe preferito che morissi piuttosto che essere ucciso dalla droga.