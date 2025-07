Temptation Island, protagonista si sfoga sul suo ex: “Mi ha detto che ero una p*ttana”

Un’ex protagonista di Temptation Island della scorsa edizione si sfoga sui social contro il suo ex dopo accuse pesantissime: andiamo a scoprire chi è.

Jenny Guardiano e Tony Renda: è guerra social dopo Temptation Island

Sembrava che, dopo i fuochi accesi nel villaggio dei sentimenti, ci fosse ancora spazio per un tentativo. E invece no. La storia tra Jenny Guardiano e Tony Renda, ex protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island, è definitivamente giunta al capolinea. Dopo mesi di tira e molla, accuse reciproche e dirette infuocate, i due si sono lasciati… ma il clima resta rovente.

La fine di un amore e l’inizio di uno scontro pubblico

La coppia aveva provato a ricucire i pezzi subito dopo la fine del programma, ma col passare del tempo le incomprensioni si sono trasformate in vere e proprie battaglie social. Pochi giorni fa, Renda ha pubblicato un post in cui ha dichiarato conclusa – in via definitiva – la relazione con Jenny.

Ma la risposta della Guardiano non si è fatta attendere.

Il videomessaggio di Jenny: “Al porcile devi stare”

Attraverso una storia Instagram, Jenny ha rivelato di essere stata ricontattata da Tony, pur dopo la rottura ufficiale. Visibilmente irritata, ha registrato un videomessaggio in cui non si è trattenuta:

“Vediamo se ora che sto tornando in Italia continui a parlare di me, vediamo come parli, vediamo se da vicino ti inizi a modulare, che mi sto iniziando a rompere le scatole ancora più pesanti di questa valigia. Schifo. Non mi abbasso perché sono una SIGNORA. Ringrazia che sono TROPPO educata. Al porcile devi stare.”

Un messaggio diretto, senza filtri, che ha fatto rapidamente il giro del web.

Accuse pesantissime: “Ha detto che ero una put*ana”

Ma lo sfogo più duro Jenny lo ha condiviso nelle ultime ore, accusando Tony di averla denigrata pubblicamente con parole molto gravi:

“Sto cercando di mantenere la calma perché questa volta potrei non rispondere delle mie azioni. Se ti vuoi ripulire, ripulisciti con le tue capacità. Non buttare fango, falso, nei miei confronti. Cioè ma come cazo fai a dire, dopo che ti sei lasciato, dopo una relazione di 6 anni: ‘Vabbè ma era una putana! L’ho tolta dalla strada!’ Ragazzi, queste sono delle accuse pesantissime, gravissime. Io per la verità me ne vado a morire.”

Parole forti, dolorose, che mettono in luce un contrasto ormai insanabile.

“Mi vergogno solo di avergli dato confidenza”

Jenny ha concluso il suo sfogo con un messaggio amaro, rivolto soprattutto alle donne:

“Il problema è che, al giorno d’oggi, per quanto tu, donna, ci possa tenere alla tua reputazione, ti possa comportare bene, fai un lavoro pulito e quant’altro… se un uomo vile, vigliacco, eccesso, inizia a dire queste cose di te, magari la gente che è più vile di lui ci crede pure. Mi vergogno solo di avergli dato la confidenza, ve lo giuro!”