Protagonista di Temptation Island verso il trono di Uomini e Donne.

Un protagonista dell’attuale edizione di Temptation Island potrebbe diventare tronista di Uomini e Donne nella prossima stagione televisiva.

Ma di chi stiamo parlando? Parliamo di Flavio Ubirti, uno dei corteggiatori che più si è fatto notare nell’attuale edizione di Temptation Island. A lanciare l’indiscrezione e a definirlo “papabile candidato” è Lorenzo Pugnaloni. Non solo, Pugnaloni ha anche fatto uno spoiler sul futuro di lui e della concorrente e fidanzata Denise: la loro conoscenza non porterà ad un approfondimento sentimentale: “Non è uscito dal programma insieme a Denise.. posso solo dirvi questo per ora” (qui per scoprire lo spoiler di tutte le coppie del programma).

E sul trono del dating show di Canale 5 ha scritto: “Per il trono è sicuramente un papabile candidato”.

Chi è Flavio Ubirti?

Originario di Figline Valdarno (Firenze), nato il 2 maggio 2001, Flavio ha una doppia carriera: calciatore e modello. Ha vestito la maglia dell’Arezzo, della Baldaccio Bruni e della Nazionale Under 17, prima di passare alla scuderia Alex Model Agency.

Un fisico atletico da portiere—alto 1,85 m e misure da modello—conquista al primo sguardo, mentre il lato umano emerge quando dichiara a Filippo Bisciglia, durante la prima puntata, che la preferenza tra le fidanzate va a Denise. Una preferenza che si è poi concretizzata nel percorso che i telespettatori stanno osservando. Infatti, ieri, durante la seconda puntata, c’è stato un vero e proprio avvicinamento tra il tentatore e la fidanzata.

