Temptation Island, i retroscena svelati da Nathaly Caldonazzo

Nathaly Caldonazzo rompe il silenzio: ecco i retroscena svelati di Temptation Island.

A distanza di anni dalla sua partecipazione a Temptation Island, Nathaly Caldonazzo torna a far parlare di sé con alcune rivelazioni sorprendenti sul dietro le quinte del popolare docu-reality di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. L’ex concorrente, che partecipò all’edizione del 2019 insieme all’ex compagno Andrea Ippoliti, ha deciso di intervenire pubblicamente per raccontare cosa accadrebbe lontano dalle telecamere, commentando in particolare la situazione attuale di Alessio Loparco.

I retroscena di Temptation Island, Nathaly: “Non sai cosa ti aspetta”

Attraverso una storia su Instagram, la Caldonazzo ha voluto mandare un messaggio diretto ad Alessio, fidanzato di Sonia Mattalia, attualmente isolato in un’area separata del resort dopo aver rifiutato il falò di confronto richiesto dalla compagna. Nathaly ha raccontato la sua esperienza personale, lasciando intendere che il momento che Alessio sta vivendo potrebbe essere più duro del previsto. “Caro Alessio, tu non lo sai, ma quando ti chiudono dentro quella stanza, ci devi restare finché il programma non finisce”, ha spiegato Nathaly. “I giorni sembrano infiniti. Non vedi nessuno, puoi uscire solo mezz’ora al giorno e sempre sorvegliato. Ti portano i pasti, ma niente cellulare, niente televisione. Isolato da tutto. È devastante, perché oltre al dolore emotivo, c’è anche la totale solitudine.”

La situazione di Alessio Loparco: isolato dal resto del villaggio

Dopo il rifiuto iniziale del falò di confronto, Alessio è stato spostato in una zona separata del villaggio, lontano dalle altre coppie e dai tentatori. Una situazione difficile, peggiorata dal fatto che, quando lui ha cambiato idea e ha chiesto di rivedere Sonia, è stata lei stavolta a dire “no”.

Mentre Alessio si trova in isolamento, Sonia Mattalia è rimasta nel villaggio delle fidanzate. Non solo: su richiesta delle altre partecipanti, ha assunto un ruolo attivo come “consigliera”, un’opportunità che a lui non è stata concessa. Per Alessio, che desiderava partecipare pienamente al programma, si tratta senza dubbio di una delusione pesante.