Anche Nicola Pisu ha detto la sua in merito al forte feeling che vede protagonisti Alex Belli e Soleil Sorge dentro la Casa del Grande Fratello Vip. Ospite di Casa Chi, ha svelato il suo punto di vista in merito.

Non c’è del tenero tra di loro. Io voglio bene ad entrambi e conosco Alex da 15 anni e so perfettamente come è fatto. È una semplice e pura amicizia. Anche Soleil, quando trova affinità e chimica a prescindere da uomo e donna, l’ha fatto anche con me… è fatta così. Non c’è assolutamente nulla oltre l’amicizia…