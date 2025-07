Javier Martinez senza freni contro le Zelena, Helena cerca di zittirlo (VIDEO)

Non ce la faceva più ed è esploso: Javier Martinez dopo mesi ha lanciato l’arco con tutte le frecce contro le Zelena. L’ha fatto pochi minuti fa in diretta.

Javier Martínez senza freni contro le fan “Zelena”: Helena lo zittisce in diretta Instagram

Serata movimentata su Instagram per i fan del Grande Fratello: Javier Martínez ed Helena Prestes, entrambi ex concorrenti del reality, sono apparsi insieme in una diretta che ha attirato oltre 7mila spettatori. L’atmosfera sembrava rilassata, finché l’ex gieffino non ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. E nel mirino ci è finito un fandom in particolare: quello delle “Zelena”, il gruppo di fan che durante il reality tifava e “shippava” la coppia formata da Helena e Zeudi Di Palma.

L’attacco improvviso di Javier

Mentre scorreva la diretta, tra domande e risate, Javier ha notato un messaggio nei commenti e, senza filtri, ha detto:

“Sono un po’ indeciso tra il dire cose ironiche o dire cose un po’ cattive… Adesso inizio con le cose cattive: ho visto un messaggio adesso con scritto ‘Zelena vive’. Io non capisco come ancora…”

Una frecciatina che ha spiazzato tutti, ma soprattutto Helena, che ha subito cercato di contenere la situazione. Con il sorriso sulle labbra ma con un chiaro intento di raffreddare i toni, Helena è intervenuta per fermare Javier in tempo reale:“Amore, sei nella mia live…”.

Una frase che, sebbene pronunciata con leggerezza, è suonata come un chiaro invito a mantenere la calma e non alimentare polemiche. E per smorzare ulteriormente la tensione, ha aggiunto ironicamente: “Ringrazio il gruppo Zelena che ha regalato lo skateboard, l’ho usato io grazie!”.

Un commento che ha fatto sorridere il pubblico collegato e ha alleggerito la conversazione… almeno per un po’.

Javier non si ferma: “Zelena non avete senso”

Dopo alcuni minuti e un cambio di argomento, Javier è tornato sulla questione, evidentemente ancora infastidito dal tema: “Zelena, per me dovete smettere di esistere, non avete senso.”

Una frase netta che ha confermato come l’ex gieffino non abbia mai digerito del tutto l’attenzione mediatica e affettiva che molte fan avevano riservato alla presunta coppia Helena–Zeudi durante il GF.