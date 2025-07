Grande Fratello Gold: famoso attore e famosa attrice contattati

Il Grande Fratello Gold, la nuova versione del celebre reality show che dovrebbe partire a gennaio 2025, promette già di essere uno degli eventi televisivi più attesi dell’anno. Ad aggiungere un po’ di pepe al toto-cast è stato Amedeo Venza, noto influencer ed esperto di gossip, che ha svelato alcune importanti indiscrezioni sul possibile cast (qui per le altre indiscrezioni raccolte).

Il potere della scrittura… e della lettura “Basta che torni”, Francesco Arca pic.twitter.com/IDeMkwbNLf — Mondadori (@Mondadori) April 13, 2024

Francesco Arca nel cast?

Secondo quanto rivelato da Venza, uno dei volti più probabili per partecipare a Grande Fratello Gold è Francesco Arca, l’attore e modello che ha riscosso grande successo in televisione. Lo abbiamo visto in diverse fiction e alcunireality show. La sua presenza sarebbe una vera e propria “bomba” per il programma, dato che Arca è sempre stato apprezzato per il suo carisma e la sua spontaneità. Non è la prima volta che Arca viene accostato a un reality, e un ritorno in televisione in veste di concorrente sarebbe un colpo grosso per il programma.

Questo discorso di Kasia Smutniak, e per le donne che dicono che l’ultima frase sia “un po’ troppo eccessiva” (cito testuali parole da un commento sotto questo video) evidentemente non siete in grado di comprendere la gravità di quello che dite #ElenaCecchettin pic.twitter.com/JxYS9izPIM — anemone (@pezzidiunpuzzle) November 21, 2023

Kasia Smutniak: dal grande schermo al GF Gold?

Le voci di corridoio si fanno ancora più interessanti quando si parla di Kasia Smutniak. L’attrice che ha conquistato il pubblico con la sua carriera cinematografica e la sua eleganza. Secondo le ultime indiscrezioni, la Smutniak sarebbe stata contattata per partecipare al Grande Fratello Gold. Se la notizia fosse confermata, sarebbe un evento sorprendente, considerando che la Smutniak è da sempre lontana dai reality show e si è sempre concentrata sulla sua carriera artistica. Tuttavia, la sua partecipazione potrebbe portare un’ulteriore spinta di notorietà al programma. Soprattutto per il suo incredibile seguito e per l’appeal che ha sempre avuto sugli spettatori.

Il ritorno di Alfonso Signorini

A condurre questa edizione speciale del Grande Fratello, ancora una volta, sarà Alfonso Signorini. Dopo la conduzione delle passate edizioni del GF, Signorini ha ricevuto il compito di guidare anche questo spin-off, chiamato ‘ufficialmente’ Grande Fratello Super Vip. Una versione più esclusiva e sopra le righe del format. Alfonso, con le sue puntate sempre molto discusse, potrebbe rendere ancora più interessante e coinvolgente questa nuova edizione. Anche e soprattutto grazie a una scelta di concorrenti altamente selezionati e alla presenza di volti noti e amati dal pubblico. Speriamo.