Ex gieffino di quest’anno torna in tv: ecco chi e cosa farà

Un ex gieffino di quest’anno torna in tv con un programma tutto suo: andiamo a scoprire i dettagli.

Luca Calvani, dal Grande Fratello ai fornelli: arriva il suo nuovo programma su Food Network

Dalla casa più spiata d’Italia… alla sua casa in Toscana. Dopo la sua partecipazione al Grande Fratello, Luca Calvani è pronto a una nuova avventura televisiva, stavolta tra ricette, piatti genuini e profumo di casa. A rivelarlo è stato Giuseppe Candela nella sua rubrica “C’è chi dice…” su Chi Magazine, anticipando che l’attore toscano sarà presto protagonista di un nuovo programma culinario su Food Network, canale del gruppo Warner Bros. Discovery: “Luca Calvani dopo il Grande Fratello cucinerà in tv. Dal Grande fratello alla cucina. L’attore Luca Calvani, dopo l’esperienza nella casa più spiata d’Italia, condurrà un nuovo programma su Food Network, canale del gruppo Warner Bros. Discovery. Tra padelle e ricette è tutto pronto: le registrazioni si terranno nel suo casale in Toscana”.

Dal GF alla cucina. L’attore Luca Calvani, dopo l’esperienza nella casa più spiata d’Italia, condurrà un nuovo programma su Food Network, canale del gruppo Warner Bros. Discovery. Tra padelle e ricette è tutto pronto: le registrazioni si terranno nel suo casale in Toscana. pic.twitter.com/ptYUaIeWDG — Giuseppe Candela (@GiusCandela) July 16, 2025

Dal reality al casale: una nuova fase della carriera

Luca Calvani, noto al pubblico per film, fiction e reality, sembra voler raccontare una parte più intima e autentica di sé. E quale modo migliore se non farlo tra padelle, verdure dell’orto e ricette della tradizione?

Il nuovo programma – di cui ancora non si conosce il titolo – verrà registrato nel casale di proprietà dell’attore, immerso nelle colline toscane. Un luogo che è già stato protagonista dei suoi contenuti social e che ora diventerà un vero e proprio set televisivo, dove si mescoleranno gusto, ospitalità e storie di vita quotidiana.

Cucina, autenticità e storytelling

Il format si preannuncia lontano dai ritmi frenetici dei talent show: più vicino al racconto slow e genuino di chi ha scelto uno stile di vita più semplice, ma non per questo meno appagante. E chi conosce Calvani sa quanto il legame con la sua terra sia centrale nella sua vita. Non è solo un attore: è anche un host accogliente, un amante della cucina toscana e un narratore di atmosfere calde e familiari.