Grande Fratello Gold, i primi nomi dei potenziali concorrenti: l’ingresso di uno è ostacolato dal padre famoso

A settembre si riapriranno i battenti del Grande Fratello in chiave nip. Nella Casa più spiata d’Italia entreranno volti totalmente sconosciuti al pubblico sotto la guida di Simona Ventura, conduttrice dell’edizione.

Concorrenti Grande Fratello Gold: due attori famosissimi nel cast?

Dopo l’edizione “nip” si apriranno i battenti della versione Gold in chiave Vip, ma solo e se i concorrenti celebri saranno all’altezza del reality show. Tuttavia, sono già emerse le prime indiscrezioni in merito ad alcuni volti pronti ad entrare nella Casa.

“Come già sapete il GF Gold è previsto per gennaio e sarà condotto da Alfonso Signorini. I concorrenti saranno tutti super famosi (niente influencer o tiktoker o ex gieffini)” ha scritto Amedeo Venza.

Poi l’ipotesi – decisamente surreale: “Un nome già contattato sarebbe quello di Francesco Arca e voci di corridoio dicono anche Kasia Smutniak (compagna dell’indimenticabile Pietro Taricone)”.

Arca e Kasia al Grande Fratello Gold?

Jasmine Carrisi vuole entrare al Grande Fratello, ma Al Bano frena

Jasmine Carrisi in un’intervista al settimanale Mio, ha affermato la sua volontà di rimettersi in gioco: “Il Gf? Non lo escludo. Sicuramente è un’esperienza fortissima e un po’ mi spaventa, anche solo l’idea di stare chiusa sei mesi… però, è un programma che seguo da sempre. Quindi, mai dire mai”.

Tuttavia, se l’ipotesi del suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia dovesse concretizzarsi, potrebbe esserci un problema: la reazione di papà Al Bano Carrisi.

Il re di Cellino San Marco, infatti, aveva già espresso perplessità di fronte alla partecipazione della figlia a The Couple. “Direi che lo accetterebbe con fatica!”, ha ammesso Jasmine. Che poi ha aggiunto: “Però non è un’esperienza che escludo. Tutto sta nel momento e nelle persone che ci sono”.

E se la presenza di Kasia Smutniak e Francesco Arca è praticamente impossibile, ci sono più possibilità di poter vedere Jasmine Carrisi nonostante le perplessità del padre.