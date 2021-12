Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, intervistati tra le pagine del settimanale Gente, hanno parlato delle loro emozioni in attesa di diventare genitori, svelando pure quale nome gli piacerebbe per il figlio.

“La prima che ho sentito il battito mi sono commosso. – ha esordito Paolo Ciavarro – Sto vivendo un mix di gioia, curiosità, gratitudine. Vorrei bruciare le tappe, essere già a febbraio, perché è una vita che aspetto Clizia, la donna giusta con la quale guardare avanti e costruire il futuro”.

Clizia Incorvaia ha avuto una gravidanza difficile durante i primi mesi, adesso le cose – per fortuna – vanno decisamente meglio:

L’ex gieffina ha parlato anche del possibile nome del figlio:

A Paolo piacerebbe Gabriele, come avrebbe voluto chiamarsi lui da bambino. Oppure Andrea, ma così si chiama suo fratello. Allora dico che a me piace Mattia, come mio fratello. Comunque, a entrambi non dispiacciono Lorenzo e Leonardo. Lo guarderemo in faccia e sceglieremo il nome che più gli si addice.