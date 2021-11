Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: nome del il figlio in arrivo, come si chiamerà? Interviene Eleonora Giorgi

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sono conosciuti nella quarta edizione del Grande Fratello Vip e presto diventeranno genitori del loro primo figlio. La loro storia è stata una vera e propria favola che ha appassionato sin dall’inizio migliaia di fan. I loro sentimenti però si sono rivelati sempre reali e presto la loro famiglia si allargherà con l’arrivo di un bebè, la cui nascita è prevista per il prossimo febbraio.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro presto genitori: il nome del bebè

Alla vigilia della nascita del figlio di Clizia e Paolo, a parlare al settimanale Nuovo è stata la mamma di Ciavarro, Eleonora Giorgi, che sta per diventare nonna per la prima volta. L’attrice ha fatto delle importanti rivelazioni in merito al nome del futuro nipotino. Secondo le sue dichiarazioni, il bebè della coppia di ex gieffini dovrebbe chiamarsi Gabriele, sebbene la decisione ufficiale da parte dei futuri genitori non sia ancora giunta.

Al momento però, pare proprio che il nome Gabriele possa essere la prima scelta di Clizia e Paolo. Tra le altre novità legate alla coppia, c’è poi l’acquisto della loro casa a Roma. Una scelta importante che ha visto la Incorvaia lasciare Milano dopo molti anni per amore del compagno e trasferirsi nella Capitale. Eleonora Giorgi ha dichiarato in merito:

Il loro primo passo è stato quello di comprare una casa a Roma e di fare un mutuo. Non hanno pensato all’affitto perché erano sicuri di voler gettare le basi per il loro nido. Sono stati davvero incredibili. Non me l’aspettavo. Paolo, di colpo, è diventato uomo e padre. Un grande cambiamento!

Al momento, invece, resta il rebus del matrimonio dal momento che, stando alle parole della Giorgi, Paolo e Clizia non diventeranno marito e moglie a breve dal momento che la Incorvaia non avrebbe ancora terminato l’iter di divorzio da Francesco Sarcina, padre della primogenita Nina.