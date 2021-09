Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro svelano il sesso del figlio in arrivo: coppia al settimo cielo!

Per Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro è un momento magico sul piano privato. La coppia, nata grazie alla partecipazione al Grande Fratello Vip, nelle passate settimane ha comunicato ciò che in tanti aspettavano da tempo: l’arrivo di un bebè. Clizia si prepara a diventare mamma bis dopo la piccola Nina avuta da Francesco Sarcina mentre Paolo sarà papà per la prima volta.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: svelato il sesso del bebè in arrivo

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono pronti ad allargare la loro famiglia e coronare il sogno di diventare genitori a conferma di come la loro storia, nata a favor di telecamere, sia tutt’altro che un flirt fugace destinato a durare una stagione televisiva.

I due ragazzi hanno infatti dimostrato sin dall’inizio la serietà dei loro sentimenti e dopo la convivenza a Roma è nata in loro la voglia di ampliare il loro progetto di vita insieme. E così dopo l’annuncio della gravidanza è arrivato anche quello legato al sesso del bebè in arrivo.

A renderlo noto è stata l’influencer e futura mamma bis con una foto su Instagram che ha confermato il desiderio della coppia di avere un maschietto!

It’s a boy!! Miiii masculo è!! Bebè mamma e papà non potrebbero essere più felici e il nostro mondo si tinge magicamente di azzurro.

Proprio in una recente intervista Paolo Ciavarro aveva spiegato il suo desiderio di avere un maschietto così da portare avanti il suo cognome. La notizia dell’arrivò di un figlio, dunque, non poteva che rendere felici i due futuri genitori!