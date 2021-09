Eleonora Giorgi ha recentemente rimproverato Massimo Ciavarro per non averla chiamata dopo la bella notizia sulla gravidanza di Clizia Incorvaia. Proprio la diretta interessata, tramite il box domande di Instagram, ha svelato come ha reagito il padre di Paolo alla lieta novella.

Clizia Incorvaia incinta, la reazione di Massimo Ciavarro: parla la nuora

Clizia Incorvaia è incinta di Paolo Ciavarro. E mentre Eleonora Giorgi rimprovera l’ex marito, proprio la nuora rivela come ha preso la sua gravidanza e l’imminente arrivo di un nipotino:

La reazione di Massimo? Felicissimo ed emozionato.

Clizia ha anche svelato di essere alla 15esima settimana e che il secondo figlio nascerà direttamente a Roma dove la coppia vive attualmente.

La Incorvaia ha anche raccontato quale è stata la reazione della figlia nei confronti del nuovo arrivo in casa:

Nina dice di essere la custode del pancino e dà sempre un bacino alla mia pancia. Tra un mesetto ci sarà la prossima ecografia.

In ultimo, ha parlato di Ciavarro in versione papà:

Paolo sarà un papà dolce o severo? Questo dovete chiederlo a lui… severo? Uhm… non ci credo.

Eleonora Giorgi rimprovera l’ex sul settimanale DiPiù

Dopo aver avuto questa splendida notizia non mi ha ancora fatto una telefonata per condividere con me la gioia di diventare nonni… Lo conosco, è fatto così: c’è ancora un grande affetto tra noi ma Massimo è burbero, un vero e proprio orso. Però sarà un nonno tenerissimo e anche molto presente, così come è stato da padre per Paolo.