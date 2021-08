Clizia Incorvaia è incinta di Paolo Ciavarro. Eleonora Giorgi, in più di una occasione, ha svelato la sua estrema gioia nel diventare ancora una volta nonna.

Tra le pagine di DiPiù TV, l’attrice ha confidato di essere arrabbiata con l’ex marito Massimo Ciavarro, padre di Paolo, per una precisa ragione che ha immediatamente esposto durante la sua intervista:

Dopo aver avuto questa splendida notizia non mi ha ancora fatto una telefonata per condividere con me la gioia di diventare nonni… Lo conosco, è fatto così: c’è ancora un grande affetto tra noi ma Massimo è burbero, un vero e proprio orso. Però sarà un nonno tenerissimo e anche molto presente, così come è stato da padre per Paolo.