La noce moscata può trasformarsi in una droga? Una domanda che sorge spontanea dopo i fatti accaduti ad Amici 22, dove alcuni allievi hanno deciso di passare un Capodanno ‘alternativo’. Secondo le ricostruzioni social – mai confermate dal talent di Maria De Filippi – alcuni allievi avrebbero fatto uso di noce moscata per ‘sballarsi’.

Noce moscata ad Amici 22 usata come droga? Effetti e rischi

Ma davvero la noce moscata può avere degli effetti allucinogeni? In realtà, la bravata commessa da alcuni ragazzi concorrenti di Amici 22 avrebbe potuto avere delle conseguenze anche molto gravi. Questo perché la nota spezia usata soprattutto per la realizzazione di dolci natalizi, in realtà può trasformarsi anche in una potente droga naturale.

Quali sono i rischi di un consumo non corretto o eccessivo della noce moscata? Se assunta in dosi elevate (dai 2 ai 15 grammi) potrebbe avere degli effetti allucinogeni.

Molto ovviamente dipende dal peso e dal sesso del soggetto, ma tali effetti riconducibili all’assunzione della spezia tramite inalazione o ingestione (solitamente sciolta in acqua) compaiono soprattutto in presenza di dosi massicce.

Il motivo degli effetti allucinogeni va ricondotto a due particolari composti attivi: la miristicina e l’elemicina, le cui strutture chimiche sono molto simili a quelle delle amfetamine di sintesi, anche se gli effetti ricalcano più da vicino quelli dell’LSD.

Quali potrebbero essere i rischi per la salute? Oltre a febbre, nausea e vomito, anche eccitazione nervosa e persino gravi disturbi psichici.