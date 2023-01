Capodanno ad Amici 22, cosa è successo quella notte? Dopo aver diramato le anticipazioni, pare che gli allievi della scuola abbiano utilizzato della noce moscata per “sniffarla” (anche se l’indiscrezione è stata smentita dalla sorella di uno di loro).

Nel daytime di Amici 22 andato in onda oggi su Canale 5, gli allievi responsabili dei fatti accaduti a Capodanno, sono stati divisi dal resto degli allievi della scuola:

In seguito a un evento successo a Capodanno, la produzione in via del tutto eccezionale ha deciso di separare Maddalena, NDG, Samu, Tommy Dali, Guera e Wax dai loro compagni in due ali distinte della casa.