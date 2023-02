In queste ultime ore c’è un grande movimento social a favore di Antonella Fiordelisi e contro l’ingresso di Gianluca Benincasa, ex fidanzato dell’influencer. Mentre nella Casa del GF Vip i Donnalisi cercano un punto di incontro ed Antonella vive uno dei suoi maggiori momenti di fragilità, fuori dal reality il web insorge.

“No Gianluca al GF Vip”: i fan di Antonella insorgono

Il motivo lo ha ampiamente spiegato il padre di Antonella, il signor Stefano Fiordelisi, il quale si è scagliato contro l’ingresso al GF Vip di Gianluca Benincasa. Ed a quanto pare non sarebbe stato il solo, dal momento che in cima alle attuali tendenze di Twitter spopola l’hashtag “No Gianluca al GF Vip”.

Molti fan dei Donnalisi si sono scagliati apertamente contro il reality accusandolo di aver ‘sfruttato’ Antonella, Edoardo ed il loro amore per quattro anni, salvo poi voler continuare a “distruggere” la Vippona.

Qualcun’altro sottolinea “l’atteggiamento manipolatorio” dell’ex di Antonella, ma in generale sono numerosi coloro che ritengono si stia giocando un po’ troppo con la salute mentale dopo i precedenti casi, tra cui quello di Marco Bellavia.

Basterà l’insurrezione social a frenare Signorini e la sua squadra? Sinceramente non credo.

Le reazioni social

Ricordiamo tutti l’atteggiamento manipolatorio e ossessivo di questo personaggio. E ora gli permettiamo di entrare nel momento di maggiore sofferenza e debolezza di Antonella? Io non ho parole @GrandeFratello #gfvip #donnalisi #nogianlucaalgfvip pic.twitter.com/0UlYPETGK9 — ☔️ (@notfunnycri) February 2, 2023

I FALLIMENTI DEL #GFvip:

-caso Marco Bellavia

-caso Dana Saber

-continui attacchi di gruppo -manipolazione da parte di alcuni concorrenti Ora ci si azzarda a fare entrare un tipo in cerca di fama come Gianluca Benincasa per i #Donnalisi? Noi diciamo NO.#NOGianlucaalGFvip pic.twitter.com/ui9anXlUPu — YOUNG SIGNORINI (@YoungSignorini_) February 2, 2023

Mi rifiuto di credere che un programma come il #Gfvip che ha fatto un enorme scivolone con il caso di Marco, non arrivi a tutelare il benessere mentale dei suoi concorrenti.Far entrare Gianluca non è intrattenimento ma un danno psicologico ENORME. #nogianlucaalgfvip #donnalisi pic.twitter.com/C8TgNYEpXy — ;aranel (@BlissHoll) February 2, 2023

con la salute mentale non si gioca.

la salute mentale non è da prendere sotto gamba.

basta una minima mossa per portare ad un crollo una persona fragile come Antonella. #nogianlucaalgfvip pic.twitter.com/SAAf9tCo0t — kait (@lushottie) February 2, 2023

Per 4 mesi avete sfruttato le dinamiche di coppia e Antonella per fare il vostro Gf. Per quattro mesi abbiamo assistito a massacri mediatici e social continui. L’avete distrutta e volete continuare? Noi diciamo basta. La salute mentale non è un gioco. #nogianlucaalgfvip #gfvip pic.twitter.com/r39aUqGZF6 — Copy❤️Trash (@CopyLoveTrash) February 2, 2023