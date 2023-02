La percezione nella Casa del GF Vip è spesso alterata e la dimostrazione è rappresentata da alcune esternazioni di Antonella Fiordelisi. Dopo aver sostenuto, parlando di Edoardo, di averle “messo le mani addosso” (secondo le parole dello stesso Donnamaria), adesso la Fiordelisi avrebbe accusato Oriana Marzoli di averla spinta.

Antonella accusa Oriana: cosa è successo

Questa volta però, a supporto delle sue parole ci sarebbe anche il video che testimonierebbe la “presunta” spinta ricevuta da Antonella. In questa circostanza la Fiordelisi si trovava in cucina con Daniele con il quale stava parlando, quando si sarebbe consumato il misfatto.

Nel dettaglio, proprio mentre lei chiacchierava con il Vippone, Oriana le sarebbe passata alle spalle urtandola (accidentalmente?). Nulla di grave, sia chiaro, ed infatti dalla breve clip che circola sui social è possibile vedere come la venezuelana abbia solo sfiorato la spalla dell’influencer.

Ad ogni modo Antonella avrebbe preso male il leggero ‘scontro fisico’ con la Marzoli, commentando sconvolta: “Mi spinge questa… mi spinge, cioè…”.

C’è da dire che, come si nota sul finale del video, lo spazio tra Antonella e la penisola della cucina è così ridotto che lo sfioramento di Oriana contro l’inquilina era inevitabile. E c’è chi sui social sottolinea addirittura come tra le due non ci sia stato alcun contatto fisico. Voi cosa ne pensate?