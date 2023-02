“Bollita, stralunata”, Donnamaria stronca Sonia Bruganelli: “Lavora perché ha sposato Bonolis”, Antonella non ci sta

Edoardo Donnamaria la tocca pianissimo con Sonia Bruganelli e, approfittando di un riavvicinamento ad Antonella Fiordelisi, nelle passate ore si è sfogato con lei riservando parole abbastanza dure nei confronti dell’opinionista del GF Vip.

Donnamaria contro Sonia Bruganelli: “Bollita, stralunata”

Se in puntata la Bruganelli era stata poco clemente nei confronti di Donnamaria, soprattutto per l’atteggiamento avuto con Antonella – della quale ha preso le difese – adesso il volto di Forum ha deciso di ‘vendicarsi’ svelando il suo pensiero su Sonia:

Bollita dai, diciamo bollita. Arrivata. Stralunata? Controcorrente per forza? Diciamo così dai, controcorrente per forza. E’ arrivata proprio dai, te lo dico io!

A non essere d’accordo con le parole di Edoardo è stata proprio Antonella che dopo avergli fatto notare che certe parole non sarebbero da dire, ha aggiunto: “Però devo dirti che capisce molto bene il mio stato d’animo, è una donna molto intelligente”. “Infatti siete simili te e Sonia”, ha replicato prontamente Donnamaria.

Se per la Fiordelisi il suo sarebbe comunque un complimento, Donnamaria ha precisato, ridacchiando: “Non era un complimento in questo caso!”.

Antonella ha allora aggiunto, con una punta di bonaria invidia: “Magari potessi fare tutto quello che fa lei!”. “Beh, ha sposato Bonolis!”, ha controbattuto Donnamaria. “In che senso?”, ha commentato stranita Antonella, gradendo poco le risatine di Donnamaria che ha fatto subito un passo indietro: “Beh, in realtà non la conosco la carriera della Bruganelli”.

“Sai quante persone sono sposate con persone importanti e non fanno nulla?”, ha contestato l’influencer, “Devi essere capace a fare le cose”, ha aggiunto, prima che sui due Vipponi calasse la censura del GF Vip.

Il discorso di Donnamaria onestamente è stato particolarmente superficiale. Attaccare una professionista – indipendentemente dalla simpatia o antipatia personale – solo perché “sposata con…”, nel tentativo di difendersi dalle accuse che l’opinionista gli ha rivolto in puntata, dimostra solo di non avere sufficienti argomenti per replicare alle sue parole.