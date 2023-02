Nella Casa del Grande Fratello Vip sta per entrare Gianluca Benincasa, ex fidanzato di Antonella Fiordelisi. La decisione degli autori non è stata apprezzata dal padre dell’influencer.

Stefano Fiordelisi contro il GF Vip e l’ingresso dell’ex fidanzato di Antonella

Cioè fatemi capire, dopo tutta questa pressione psicologica e in un momento di così alta fragilità di Antonella, si fa entrare in casa uno che, oltre a diffamarmi sui social e in varie interviste (Antonella ovviamente non sa nulla di tutto ciò), chiaramente ossessionato da lei (lo abbiamo visto in tv) e usa tecniche di approccio mentale descritte nel suo libro… ma qual è il senso di tutto ciò? Spero che la notizia non sia vera.

Questo è lo sfogo di Stefano Fiordelisi, papà di Antonella.

Nel frattempo nella Casa del GF Vip sta avvenendo, proprio in questo momento, un nuovo avvicinamento tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi con tanto di bagno bollente insieme.

Il @GrandeFratello ha il dovere di informare Antonella sulla diffamazione di questo soggetto nei confronti del padre!!! È un suo Diritto saperlo! #gfvip #donnalisi @SBruganelli https://t.co/laufE9j5sO — Angelo Picchia (@AngeloPicchia) February 1, 2023