Non sono passate indifferenti le rivelazioni nella Casa del GF Vip di Giacomo Urtis in merito ai suoi passati amorosi che avrebbero visto il coinvolgimento di Fabrizio Corona. Il chirurgo dei Vip ha svelato, nel dettaglio, di essere stato con un uomo molto famoso, lasciando Sophie Codegoni a bocca aperta. Dagli indizi messi insieme sembrerebbe proprio che parlasse di Corona.

Nina Moric interviene dopo le parole di Giacomo Urtis

A distanza di poche ore da quelle dichiarazioni, Fabrizio Corona aveva rotto il silenzio con una Story ironica nella quale commentava le dichiarazioni dell’amico Giacomo Urtis. Nel frattempo, sulla vicenda si è espressa anche Nina Moric, ex moglie di Fabrizio Corona in qualche modo tirata in ballo da Urtis che aveva lasciato intendere una sorta di storia a tre. Intervistata da Dagospia ha commentato:

Lo giuro su mio figlio, non sono io il terzo incomodo di questa storia. Io a quell’epoca ero già separata da Fabrizio Corona, che già stava con Belen Rodriguez…

La Moric ha quindi svelato come e quando ha conosciuto il Vippone:

Ho conosciuto Giacomo Urtis in Sardegna nel 2005. Ero in vacanza ed ebbi un incidente in mare: fui morsa dalle meduse. In quell’occasione mi fu presentato come estetista e dermatologo. A quell’epoca era ancora etero e mi fece conoscere la sua fidanzata.

Niente storia a tre, dunque:

Ma io ne so gestire a malapena uno, figuriamoci due! E poi mi viene il vomito al solo pensiero di vedere a letto Urtis e Fabrizio…[…] Finché siamo stati insieme, Fabrizio neanche lo conosceva Urtis. Sì, Giacomo aveva il desiderio di agganciarlo ma sono diventati amici solo dopo dicembre 2008, quando noi ci siamo lasciati e Fabrizio stava già con Belen. Quindi non posso essere io la donna del triangolo…

La reazione di Fabrizio Corona

Mentre in tanti adesso aspettano la replica della showgirl argentina, Corona ha mostrato un certo fastidio per via di questo pettegolezzo che a quanto pare avrebbe iniziato a stufarlo. La reazione dell’ex re dei paparazzi la trovate nel video in apertura.