Le confessioni di Giacomo Urtis al GF Vip non sono passate inosservate e dopo aver fornito tutti gli indizi sull’uomo che ha definito l’amore della sua vita, volto noto del mondo dello spettacolo e con un passato in carcere, proprio il nome di Fabrizio Corona sarebbe finito in cima alla lista dei principali ‘indiziati’.

Fabrizio Corona “conferma” il racconto di Giacomo Urtis

Alle parole del Vippone con tanto di ‘scoop’ è seguita la replica ironica ma ad effetto di Fabrizio Corona, che conoscendo come le sue tasche il mondo dello spettacolo sa anche quale sia il modo giusto per prendersi la scena da protagonista indiscusso.

A poco ore di distanza dalle confessioni di Giacomo all’amica Sophie Codegoni, tali da lasciarla a bocca aperta, l’ex re dei paparazzi è intervenuto attraverso le sue Instagram Stories postando uno scatto che lo ritrae con il Vippone mentre lo abbraccia:

Amore mio… grande unico e solo, era un nostro segreto… dai!

Il tono è ovviamente ironico e la sua replica ad hoc nei tempi giusti evidenzia quanto Fabrizio sia a fuoco e come riesca alla perfezione a gestire una vicenda che lo tirava in ballo pur senza essere stato direttamente citato.