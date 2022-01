Giacomo Urtis è il concorrente perfetto. Capace di intrattenere, far riflettere e sganciare bombe che fanno il giro del web come quella di stanotte. Nella Casa del Grande Fratello Vip, il chirurgo ha parlato di un uomo famosissimo: “E’ l’amore della mia vita”.

Giacomo Urtis è stato con un uomo famosissimo: “L’amore della mia vita”

Urtis lo ha conosciuto in aeroporto ed è andato a vivere con lui e la sua ex moglie a Milano ma ad un certo punto questa persona è finita in carcere.

Giacomo si è confrontato con Barù e Sophie (che conosce bene l’uomo in questione):

Tu sei stato con lui mentre lei guardava? Oh my God! Amore, giura? Choc! Non ne ha mai fatto mistero? Sì, come me sì. Sto zitta, non commento. Lui mi dice sempre che ti adora e ti ha conosciuto in aeroporto e ti ha portato a Milano. Amore ma sto male. Quando venivi a cena vedevo che vi baciavate ma lo sai noi tutti ci baciamo in bocca. Lui mi parla di te benissimo, dice che avete un rapporto pazzesco. Vedevo i vostri baci quando venivi a cena lì…

Urtis ha aggiunto:

Lui non ne ha mai fatto mistero. Secondo te chi mi ha presentato il mondo? In aeroporto ho visto questo braccio tatuato… ci siamo presentati e mi ha portato a Milano ed io non volevo viverci ma è stata la mia fortuna. Lui è l’amore della mia vita. Sono uno dei pochi, negli anni, che è sempre rimasto là. Lui non si fa alcun problema, è normale.

Giacomo e Sophie parlano di 👑

Gli indizi del web sul possibile nome

