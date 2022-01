Federica e Jessica dopo aver parlato di Gianmaria hanno cambiato discorso citando Soleil Sorge dopo il caos scoppiato nella Casa del Grande Fratello Vip per via delle esternazioni infelici di Katia Ricciarelli.

Jessica ha spiegato alla compagna d’avventura che da sempre lei si è resa disponibile in Casa, provando ad essere d’aiuto ai suoi nuovi coinquilini come poteva e anche con Soleil ha cercato di instaurare, fin da subito, un rapporto di rispetto reciproco.

“Katia ci ha offeso pesantemente” afferma la principessa e fa chiarezza anche sulla Ricciarelli e i comportamenti che ha adottato con le sue sorelle, dimostrando la sua intolleranza verso di loro:

Io cerco sempre di smorzare per non fare guerra perché a me non piace. La cosa che mi dispiace è che offende i miei genitori che ci tengono all’educazione che ci hanno dato.

E su Soleil aggiunge:

Sole non ha spezzato una lancia in nostro favore quando noi lo avremmo fatto. Ad oggi, per carità… ieri abbiamo passato un bel momento insieme. L’ho perdonata ma non me lo dimentico.

Per questo motivo lunedì l’ho nominata comunque. Non mi fido al cento per cento, faccio dei passi indietro. Mentre prima ero convinta che fuori da qui avremmo potuto essere veramente amiche adesso non lo so. Lo spero ma non lo posso sapere perché ci sono ancora due mesi e non so se ci sarà altro e come si comporterà lei nei nostri confronti.