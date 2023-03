Nikita Pelizon attacca Oriana Marzoli al Grande Fratello Vip. La modella ha commentato le ultime dinamiche della concorrente venezuelana confrontandosi con la sua amica Antonella Fiordelisi.

“Da Luca becchi un rifiuto, con Daniele – con insistenza – comunque non riesci a concludere – tant’è che l’altro ieri, quando piangeva ha detto che si stava conoscendo con una persona e mancavano venti giorni alla fine del programma e piangeva senza lacrime, cosa significa che mancano venti giorni alla fine del GF Vip”, ha commentato Nikita.

Poi ha aggiunto:

Anche Antonella ha criticato l’atteggiamento di Oriana:

Ok la mia finalista vorrei che fosse Nikita perché era una promessa, sono di parte e se lo merita ok..

Ma avrei un grande desiderio : che la Dottoressa e la fatina spengano le luci del #gfvip e poi “che vinca la preferita”!!

Dai su universo, non chiedo tanto!#gfvip #fiorde… https://t.co/6xobmFO5JB pic.twitter.com/ESdDzLuqKk

— Matteo Diamante (@matteodiamante) March 14, 2023